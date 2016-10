RTL weiter auf Retro-Kurs - "Tutti Frutti" kommt zurück

Die Serie von Neuauflagen von Formaten aus den 90ern reißt nicht ab. Jetzt will RTL angeblich die schräge Show "Tutti Frutti" zurückbringen.



RTL plant eine Neuauflage der Show "Tutti Frutti". Es werde gerade an einer Neubearbeitung des Formates getüftelt. Das zumindest berichtet die "Bild"-Zeitung in ihrer Donnerstagsausgabe. Viele Details zur Neuauflage der absurden 90er-Show sind noch nicht bekannt.