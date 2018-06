RTL will TV Now gegen Netflix und Co. positionieren

RTL will mit der eigenen Plattform TV Now stärker dem Vormarsch von Netflix und Amazons Prime begegnen. Das Online-Angebot soll auf ein Massenpublikum zugeschnitten werden.



"Das lineare Fernsehen ist unser Rückgrat, aber wir werden in den nächsten Jahren stark in unsere Video-on-demand-Angebote investieren", sagte der Chef der RTL-Group, Bert Habets, in der Montagsausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Habets strebt dem Bericht zufolge an, mit diesem Angebot zum Massenanbieter zu werden. "Deswegen ist es wichtig, unsere Investitionen deutlich zu erhöhen und auch mehr Risiko zu wagen."