RTL zeigt Bundesliga auf RTL Nitro

Nachdem RTL nachträglich ein Paket für die Bundesliga erwerben konnte, steht nun auch fest, wo genau der Ball rollen wird: RTL Nitro wird zukünftig Bundesliga-Fußball zeigen.



Nachdem RTL sich von der DFL das nachträglich vergebene Paket N für den Zeitraum ab der Spielzeit 2017/18 sichern konnte, steht nun fest, wo die Bundesliga-Rechte zum Einsatz kommen. So wird die Sendergruppe die Spieltagzusammenfassung für die erste und zweite Liga für den Montagabend nutzen, um auf RTL Nitro eine neue Bundesliga-Sendung zu etablieren. Vor allem mit Hinblick auf die zukünftigen Montagabendpartien der ersten Bundesliga wird der Sendeplatz interessant, da er die entsprechenden Spiele exklusiv zusammenfassen wird. Gleiches gilt für Montagsspiele der 2. Bundesliga.