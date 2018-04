RTL zeigt Harrys & Meghans Hochzeit - live und als Spielfilm

Royal-Fieber auf RTL. Pünktlich zum royalen Ja-Wort Mitte Mai zeigt RTL auch den TV-Film "Harry & Meghan - Eine königliche Romanze". Dazu kommt noch eine Doku über die schönsten Hochzeiten der Königshäuser.



Am 19. Mai kommen Royal-Fans voll auf ihre Kosten. An diesem Tag feiert RTL die Free-TV des Spielfilms rund um die Liebe von Prinz Harry und seiner Verlobten Meghan Markle. "Harry & Meghan - Eine königliche Romanze" ist ein Film des US-Senders Lifetime.