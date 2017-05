RTL zu Schadensersatz an Marseille-Kliniken verurteilt

Im seit über einem Jahr schwelenden Rechtsstreit mit den Marseille-Kliniken hat RTL eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Sender wurde vom Landgericht Hamburg für einen umstrittenen Beitrag über Pflegeheime zu Schadensersatz verurteil, will dagegen aber in Berufung gehen.



Im Rechtsstreit um einen Bericht über Pflegeheime hat der private Fernsehsender RTL eine Niederlage vor dem Hamburger Landgericht hinnehmen müssen. Nach dem Urteil der Pressekammer dürfe der Sender nicht mehr behaupten, dass Bewohner von Einrichtungen der Marseille-Kliniken AG unterernährt seien, weil sie zu wenig zu essen bekommen hätten, erklärte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, müsste das RTL-Magazin "Extra" eine Richtigstellung verlesen. Auch für möglicherweise entstandene Schäden durch die Sendung vom 14. Dezember 2015 müsste der Sender aufkommen. Der Branchendienst "Meedia" hatte zuerst darüber berichtet.