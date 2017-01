RTL zufrieden mit "Dschungelcamp"

Nach dem Ende des "Dschungelcamps" zeigt sich RTL zufrieden mit der elften Staffel. Nicht nur bei den Quoten konnte der Kölner Sender Erfolge verbuchen, auch im Netz erregte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Aufmerksamkeit.



Das war's dann auch schon wieder, das "Dschungelcamp" endete am Samstag mit Sarah-Connor- und Gina-Lisa-Lohfink-Ex Marc Terenzi auf dem Dschungelthron und einem Quotenhoch, auch wenn im letzten Jahr mehr Zuschauer Interesse am Finale hatten. Dennoch zeigt sich RTL mit der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zufrieden.