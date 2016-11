RTL2: Action-Serie mit Martial-Arts-Elementen

Die Produzenten der Serie "Into the Badlands" sind keine Unbekannten. Sie waren schon verantwortlich für "Pulp Fiction"und "Django Unchained". RTL2 bringt die Action-Serie ins deutsche Fernsehen.



RTL2 zeigt die erste Staffel von "Into the Badlands". Die Action-Serie mit Martial-Arts-Elementen kann auf ein prominentes Team verweisen. Die Produzenten realisierten schon die Kultfilme "Pulp Fiction" und "Django Unchained". Die Macher von "Into the Badlands" waren außerdem schon für die Erfolgsserie "Smallville" verantwortlich.