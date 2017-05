RTL2: "Der Trödeltrupp" mit Sondersendungen zum 600. Jubiläum

600 Folgen - Eine besondere Marke erreicht diesen Sommer "Der Tödeltrupp - Das Geld liegt im Keller". Was sonst nur Telenovelas schaffen, wird von RTL 2 würdig gefeiert.



Ab dem 20. Juni laufen immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL 2 insgesamt sechs Jubiläumsfolgen von "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller". Schon seit über neun Jahren läuft die Sendung ununterbrochen im Nachmittagsprogramm.