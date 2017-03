RTL2: Erste Folge "Ungeklärte Fälle"

Ähnlich der Serie "Aktenzeichen XY" versucht die neue RTL2-Serie "Ungeklärte Fälle" bei festgefahrenen, unaufgeklärten Ermittlungen weiterzuhelfen. In der ersten Folge werden drei Mordfälle behandelt. Zuschauer werden zur Mithilfe aufgerufen.



Am 29. März um 20.15 Uhr startet auf RTL 2 das von Spiegel TV produzierte Ermittlungsformat "Ungeklärte Fälle". In der ersten Folge geht es darum mehr Licht ins Dunkle dreier unaufgeklärter Mordfälle zu bringen.