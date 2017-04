RTL2: Harald Glööckler will Prinzessinnen machen

Nach "Curvy Supermodel" plant RTL2 eine neue Show mit Harald Glööckler. Sie soll unter dem Namen 'Harald Glööckler - Der Prinzessinnenmacher' laufen.



Wie das Hamburger Medienmagazin "new business" berichtet, plant RTL2 eine neue Show mit dem Mode-Designer Harald Glööckler. Unter dem Titel 'Harald Glööckler - Der Prinzessinnenmacher' wird das neue Format laufen. Es handelt sich dabei um eine Show, in der weibliche Teilnehmerinnen ein Umstyling erfahren, um die namensgebenden Prinzessinnen zu werden. Auf Anfrage von "new business" bestätigte RTL2 die Planung der Show.