RTL2: "Hier & Jetzt" begleitet unheilbar Kranke

Die neue RTL2-Dokumentation "Hier & Jetzt" zeigt Schwerstkranke, die trotz ihres Schicksals nicht aufgeben.



Vier Menschen, vier Schicksale. In "Hier & Jetzt" begleitet RTL2 unheilbar Kranke. Die Dokumentation gibt einen Einblick in den Alltag und in das Leben von vier junge Persönlichkeiten, die wissen, dass ihre Tage endlich sind.

Sie alle sind sich bewusst, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. In der ersten der zwei Episoden dreht sich alles um den Alltag der 19-jährigen Sina und den der an Darmkrebs erkrankten Susanna. Auch wenn sie wissen, dass ihre verbleibende Zeit sehr begrenzt ist, lassen sie sich ihre Lebensfreude nicht nehmen, kündigt RTL2 die Doku-Reihe an.



Wie der Sender verrät, wollen die vier Protagonisten "nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben". Wie genau das aussieht, erfahren RTL2-Zuschauer am Dienstag, dem 27. November um 22.15 Uhr.