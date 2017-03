RTL2: Mama Wollny kocht wieder

"Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte" kehrt zu RTL2 zurück. Ob die Elffach-Mama erneut auch in der Küche überzeugen kann?



"Die Wollnys" gehören bei RTL2 schon lange zum Programm. Die Großfamilie bietet Jahr für Jahr Einblick in ihr Privatleben und lockt mit ihren alltäglichen Problemchen und Problemen die Zuschauer vor den Fernseher. In den neuen Folgen von "Lecker Schmecker Wollny - Silvias beste Schnäppchenrezepte" steht Mama Wollny wieder am Herd und teilt mit den Zuschauern ihren Erfahrungsschatz aus der Küche.