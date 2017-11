RTL2: Motormagazin "Grip" wird 10 Jahre alt

In den letzten zehn Jahren wurden über 400 Sendungen von "Grip - Das Motormagazin" bei RTL2 ausgestrahlt. Anlässlich dessen wird das Formatdesign aufgefrischt und unter anderem ein Gewinnspiel veranstaltet.



"Grip - Das Motormagazin" hat sich wohl zum Pflichttermin von Autofans avanciert. Seit nunmehr zehn Jahren ist die Show jeden Sonntagabend um 18 Uhr bei RTL2 zu sehen. Zum Geburtstag spendieren die Macher der Sendung eine Auffrischung des Formatdesigns samt neuem Logo und mehr.

Auch mit vier besonderen Folgen soll das Jubiläum gefeiert werden. Über einen Monat wird nämlich ein alter VW Bus T2 rundum restauriert und anschließend verschenkt. Der Umbau ist ab dem 19. November jeden Sonntagabend zu verfolgen.



Chancen zu gewinnen hat man im TV, online und in den Sozialen Netzwerken. Der glückliche Gewinner darf seinen Bulli dann auf der Essener Motorshow in Empfang nehmen.



Neben dem Fernsehmagazin erscheint außerdem seit 2014 ein Printmagazin im DAZ-Verlag, welches ab dem 3. November eine Sonderausgabe beinhaltet. Gefüllt ist es mit Interviews mit "Grip"-Teammitgliedern und Highlights der vergangenen zehn Sendungsjahre.



Abschließend gibt es noch eine neue Compilation in Zusammenarbeit mit Sony Music, die bereits vier solcher musikalischen Zusammenstellungen hervorgebracht hat. "Grip - Bass & Furious 10 Years" erscheint im November.