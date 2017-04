RTL2: Neues Konzept für "Die Kochprofis"

RTL 2 strukturiert seine Koch-Show um. "Die Kochprofis" begrüßen in Zukunft jede Woche einen anderen Gast-Koch. Darüber hinaus gibt es auch einen Abschied zu verkündigen.



TV-Koch Ole Plogsted wird die Show nach sieben Jahren verlassen und sich in Zukunft neuen Aufgaben zuwenden. Außerdem ändert RTL2 die Zusammenstellung der Kochprofi-Teams, die jede Woche quer durch die Republik reisen um Gastronomiebetrieben unter die Arme zu greifen, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind.