RTL2: Start von "Prison Break" und "The Last Ship"

Die Samstagabende werden künftig actiongeladen auf RTL2. Mit "Prison Break" und "The Last Ship" starten gleich zwei Serien durch. Besonders das Comeback der Gefängnis-Serie wird von Fans sehnsüchtig erwartet.



Über sieben Jahre nach den letzten Folgen holt RTL2 ab Samstag die Kult-Serie "Prison Break" zurück ins deutsche Fernsehen. Ab 20.15 startet dann die neue fünfte Staffel der US-Serie. Danach geht es nahtlos weiter. Um 21.05 Uhr folgt die erste Episode von "The Last Ship" als Free-TV-Premiere.