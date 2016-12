RTL2: Trennungsshow von Sarah und Pietro zieht sich hin

Die Lombardis trennen sich und RTL2 zeigt auch dieses Kapitel des Paares als "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit". Doch mit der Darstellung der Wahrheit lässt sich der Sender Zeit, denn nun hat er die dritte Folge der Trennungsshow angekündigt.



"Die ganze Wahrheit" will RTL2 in der Lompardi-Trennungsshow "Sarah & Pietro" zeigen. Doch die kam letzten Mittwoch noch nicht recht heraus, bestand die Sendung doch zu großen Teilen aus Zusammenschnitten der bisherigen Shows des Paars. Am heutigen Mittwoch legt RTL2 nun mit der zweiten Folge nach und kündigt gleich eine dritte Folge an.