RTL2-You-Serie gibt Einblick in die Welt der L.A. High Society

Sie wurden als Millionäre geboren, feiern ausschweifende Partys und kennen Hollywood-Stars persönlich. Doch das Leben als reicher Teenager in L.A. hat auch seine Tücken, wie die Serie "Rich Kids of Beverly Hills" bei RTL2 You zeigt.



Champagner, Partys, teure Autos, Leben wie ein Rockstar: RTL2 You zeigt in der Serie "Rich Kids of Beverly Hills" das Leben reicher Teenager in Los Angeles. Morgan, Brendan, Dorothy und ihre Freunde führen ein sorgenfreies Luxusleben. Aber auch wenn für alles gesorgt ist: Ihren Platz in der Gesellschaft müssen sich die Kids hart erarbeiten.

Persönliche Krisen, Rückschläge und Liebeskummer gibt es außerdem auch in der Welt der "Rich Kids of Beverly Hills". Die Reality-Serie nimmt die Zuschauer mit in die schillernde Welt der Reichen und zeigt das Bild hinter der perfekten Fassade. Die Folgen zeigt das "Next-Generation-TV" RTL2 You immer werktags um 15.40 Uhr.