RTL2 You startet Soap mit Jimi Blue Ochsenknecht

"Berlin Tag und Nacht" bekommt einen Ableger, den es auf dem Onlineportal RTL2 You zu sehen gibt, der Titel lautet "Berlyn". Bei der "Selfie-Soap" geht es um eine junge Wohngemeinschaft mitten in Berlin. Die Bewohner sind ein Schauspieler, ein Model, eine Bloggerin, eine Tänzerin und ein It-Girl. Die Zuschauer sollen an täglichen Leben der Jugendlichen teilhaben können und mit ihnen Clubs, Stores und Konzerte entdecken können.