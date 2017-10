RTL2 besonders scharf: "Die Reimanns" in UHD

Der Sender RTL2 möchte mit seiner Konkurrenz mitziehen und geht daher eine Kooperation mit HD+ ein. Als erstes Format schickt der Sender "Die Reimanns" in extra scharfer Auflösung an den Start.



Beim Sender RTL2 geht es künftig besonders hochauflösend zu. Der Sender kooperiert mit HD+ und sichert sich somit die Möglichkeit, seine erste Sendung in UHD-Auflösung zu zeigen. Das erste Format, dem diese Ehre zuteil wird, ist "Die Reimanns". Los geht es am Montag, 23. Oktober, ab 21:15 Uhr. Ausgestrahlt wird die Sendung auf RTL2 in HD und parallel auf UHD1 by HD+ in UHD. Fürs erste sind fünf Folgen des Formats in UHD angesetzt, das sich in den letzten Jahren bewährt hat.