RTL2 bringt die "Agents of S.H.I.E.L.D." zurück

Es ist eine ganze Weile her, dass die Zuschauer von RTL 2 zuletzt von den "Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D." hörten. Nach fast neunmonatiger Abstinenz kehren sie ab sofort ins Free-TV zurück.



Ab heute Abend um 20.15 Uhr zeigt RTL2 die dritte Staffel von "Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D." als Free-TV-Premiere. Da in den USA schon die fünfte Reihe der Serie angekündigt wurde, wird es für die Superhelden auch langsam Zeit. Schließlich waren sie letztmalig im Dezember 2016 bei RTL 2 im Einsatz.