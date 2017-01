RTL2 lädt zum "Promi-Curling-Abend"

RTL2 macht auf ProSieben und zieht eine Sportveranstaltung als großes TV-Ereignis auf. Zu "Der große RTL2 Promi-Curling-Abend" lädt der Privatsender mehr oder weniger bekannte Promis ein. Auch der frisch getrennte Pietro Lombardi wird darin einen großen Auftritt haben.



RTL2 kündigt eine neue TV-Show an, die ein wenig an das ProSieben-KOnzept erinnert, aus Sportveranstaltungen große Tv-Ereignisse zu machen - wie beispielsweise Darts zu einer "Promi Darts WM": Bei RTL2 werden am Sonntag, den 26. Februar, nun eben die Promis aufs Glatteis geführt. "Der große RTL2 Promi-Curling-Abend" steht ab 20.15 Uhr an und möchte herausfinden, welches Promi-Team sich beim Curling am besten schlägt. Während die Moderation in den Händen von Giovanni Zarrella liegt, steht auch die Auswahl der Promis zumindest nahezu vollständig fest.