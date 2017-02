RTL2 lässt Promis zur Prime-Time curlen

Am Sonntag führt RTL2 die Promis aufs Glatteis. "Der große RTL2 Promi-Curling-Abend" steht inklusive musikalischer Einlagen als Live-Show auf dem Programm.



An Sonntag bittet RTL2 zur Live-Show "Der große RTL2 Promi-Curling-Abend". Zur Prime-Time um 20.15 Uhr geht es los. Sechs prominente Teams treten im Curling gegeneinander an. Abgerundet wird der Abend mit DJ Ötzi als Musik-Act und den Moderatoren Giovanni Zarrella und Kathi Wörndl, die durch den unterhaltsamen Abend führen.