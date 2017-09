RTL2 pausiert "Frauentausch" für Sonderfolgen

Die RTL2-Eigenproduktion "Frauentausch" gehört nicht erst seit "Halt stopp"-Andreas zum Inbegriff von deutschem Reality-TV. Umso überraschender ist es, dass der Sender sie für fünf Wochen aus dem Programm nimmt.



Offenbar braucht es doch mal etwas Neues für den fortbestehenden Erfolg des Formates "Frauentausch". RTL2 spendiert dem "sozialen Experiment" daher ein Special. Die Tauschmütter müssen mit einem Budget von 2.000 Euro die Wohnung der jeweils anderen aufhübschen.