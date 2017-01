RTL2 plant Nackt-Dating-Show

Der Sender RTL2 plant eine neue Dating-Show. Das Besondere daran: Sie soll textilfrei werden. Die Show mit dem Arbeitstitel "Nackte Fakten" ist eine Adaption des britischen TV-Formats "Naked Attraction".



