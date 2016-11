RTL2 startet neue Promi-Koch-Show

Bei RTL2 treten bald die beiden Starköche Frank Oehler und Mike Süsser gegeneinander an. Unterstützt werden sie bei "Promis am Herd - Wer kocht besser?" von prominenten Gästen.



Bei RTL2 müssen die beiden Spitzenköche Frank Oehler und Mike Süsser am 15. Dezember ab 20.15 Uhr beweisen, wer der bessere Koch ist. In der neuen Koch-Show "Promis am Herd - Wer kocht besser?" treten sie zusammen mit prominenten Gästen zum Kochduell an. Das Problem dabei ist: Die Star-Köche selbst dürfen selbst nicht an den Herd.