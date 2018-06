RTL2 stimmt mit Fetenhits auf die Fußball WM 2018 ein

Pünktlich zur am Donnerstag beginnenden Fußball-WM in Russland bringt RTL2 mit der Musik-Doku "Pop Giganten: Fetenhits Fußball-WM 2018" die größten Fußballhits aller Zeiten - von den offiziellen Stadionhymnen über Fan-Favoriten bis hin zu eigenen musikalischen Ausflügen von Fußballstars.





Die FIFA hat als offiziellen WM-Song das Lied "Live it up" von Nicky Jam gemeinsam mit US-Schauspieler und Sänger Will Smith und der kosovarischen Sängerin Era Istrefi veröffentlicht. Aber wird es wirklich ein WM-Song oder ergeht es ihm wie 2014 als ganz Deutschland mit "Auf uns" von Andreas Bourani feierte? Der Song wurde die Hymne zum WM-Titel und ließ den offiziellen WM-Song in der Publikumsgunst weit hinter sich.

Aber auch Songs wie "You'll Never Walk Alone" von Gerry and The Pacemaker, "We Are The Champions" von Queen, "Go West" von den Pet Shop Boys und "Tage wie diese" von den Toten Hosen waren keine Fußballhits, sind heute aber nicht mehr aus den Fußballstadien wegzudenken.



"Pop Giganten" feiert die größten Fußballhits aller Zeiten. Sowohl die offiziellen wie "Waka Waka" von Shakira oder "Love Generation" von Bob Sinclair, als auch die inoffiziellen wie "Dieser Weg" von Xavier Naidoo, den die deutsche Nationalmannschaft beim Sommermärchen 2006 zu ihrem Fußballhit machte.



In der Sendung kommen Thomas Häßler, David Odonkor, Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis, Schauspieler Peer Kusmagk, den Fußball-Moderatorinnen Katrin Müller-Hohenstein und Steffi Brungs, Sängerin Loona und Henning Krautmacher von den Höhnern zu Wort.



"Pop Giganten: Fetenhits Fußball-WM 2018" läuft am kommenden Donnerstag, 14. Juni um 20.15 Uhr bei RTL2.