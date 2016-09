RTL2 verschiebt "Curvy Supermodel"

Das tut weh. RTL2 verschiebt den Start von "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." trotz enormer Marketingmaßnahmen. Was es mit dem neuen Termin einen Tag später auf sich hat?



Seit langem laufen die Marketingmaßnahmen für "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." auf Hochtouren. Die Modelsendung mit echten Kurven liegt RTL2 schließlich extrem am Herzen. Doch nun schiebt der Sender die etwas andere Modelshow auf. Einen Tag später erhofft sich der Sender offensichtlich einen noch größeren Erfolg. Damit wandert "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." vom 4. Oktober um 20.15 Uhr auf den 5. Oktober um 20.15 Uhr und damit von Dienstag auf Mittwoch.