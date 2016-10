RTL2 zeigt Fastfood-Doku "Deutschland im Fastfood-Fieber"

RTL2 widmet sich in seiner Dokumentation "Deutschland im Fastfood-Fieber - günstig, schnell und lecker" dem Phänomen Fastfood, das auch Deutschland nach wie vor fest im Griff hat.



Heutzutage muss alles schnell gehen. Deshalb ist Fastfood so begehrt wie eh und je. RTL2 nimmt sich des Phänomens an und zeigt in "Deutschland im Fastfood-Fieber - günstig, schnell und lecker", wie sich die Deutschen unterwegs und zuhause schnell und günstig die benötigten Kalorien aneignen. Los geht es am Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL2.