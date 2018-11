RTL2 zeigt noch mehr Chaos von den Reimanns

Die bekanntesten Fernsehauswanderer Deutschlands kommen zurück. Große Ereignisse werfen für Familie Reimann ihre Schatten voraus. RTL 2 ist dabei und zeigt das Ergebnis seinen Zuschauern in "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben".



Kaum ist Familie Reiman von ihrer Australien-Reise zurück gekehrt, widmet sich der Hausherr neuen Projekten. Wie genau die aussehen, erfahren RTL-2-Zuschauer ab 26. November in neuen Episoden von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben".