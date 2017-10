RTLplus: "Der Preis ist heiß"-Revival steht in Startlöchern

Zwar nicht mehr wie früher, mit Harry Wijnvoord und Walter Freiwald, dafür aber mit neuem Schwung und Wolfram Kons und Thorsten Schorn kommt die Kultshow "Der Preis ist heiß" auf RTL plus zurück ins deutsche Fernsehen.



Am Montag, den 9. Oktober ist es soweit. Die Neuauflage von "Der Preis ist heiß" startet auf RTLplus. Ab 17.45 Uhr kann wieder mitgefiebert und Preise geraten werden. Täglich begleiten von nächster Woche an Wolfram Kons und Thorsten Schorn durch die Kultshow.