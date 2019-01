RTLplus startet Tim Mälzers "essen & trinken - Für jeden Tag"

Auf schnelle und einfache Rezepte setzt die neue Kochshow "essen & trinken - Für jeden Tag" von Tim Mälzer bei RTLplus.



Das an diesem Montag, um 17 Uhr startende 45-minütige Format beruht auf dem Konzept der gleichnamigen Zeitschrift, die der TV-Koch Tim Mälzer und der Verlag Gruner + Jahr 2003 gestartet haben. Immer montags bis freitags werden zwei Profi-Kochteams im täglichen Wechsel Alltagsgerichte zum Nachkochen kreieren.