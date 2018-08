Raab darf Brainpool-Anteile doch nicht an Banijay verkaufen

Am Ende hat Stefan Raab beim Versuch seine Brainpool-Anteile nach Frankreich zu Verkaufen wohl doch nicht mehr gut lachen. Zumindest wird er vorerst gerichtlich an seinen Plänen gehindert.



Die Lage ist vertrackt: Stefan Raab möchte gerne das verbliebene Achtel, dass er an Brainpool noch hält, zu Geld machen. Einst besaß der Entertainer gar 25 Prozent an der Produktionsfirma.



Als aber die französische Konkurrenz von Banijay ins Geschäft mit 50 Prozent einstieg, halbierten Raab und seine drei Partner (der aktuelle Geschäftsführer Andreas Scheuermann sowie die beiden Gründer Ralf Günther und Jörg Grabosch; alle ebenfalls mit 25 Prozent an der Firma beteiligt) ihre Anteile im Tausch gegen ein nicht näher bekanntes, aber wohl zufriedenstellendes Sümmchen. Nachdem Raab nun seine Restanteile erneut an die französische Fernsehgruppe veräußern wollte, setzten diese schnurstracks Scheuermann und Grabosch vor die Tür.