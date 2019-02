Raab hat nochmal am "Ding des Jahres" gefeilt

Im vorigen Jahr war "Das Ding des Jahres" für ProSieben zwar kein überschwänglicher Erfolg aber dennoch die erfolgreichste neue Show-Reihe. Deshalb haben Schöpfer Stefan Raab und der Sender nochmal Hand an gelegt.



Gemeinsam mit Stefan Raab hat der Sender das Profil der Sendung noch einmal geschärft und nun stellen in einer Ausgabe zehn statt acht Erfinder ihre "Dinge" vor.