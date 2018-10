Raab ist zurück auf der Bühne - geteilte Meinungen zum Programm

Stefan Raab feierte am Donnerstag sein Comeback in der Öffentlichkeit im Rahmen einer Live-Show in Köln. Nach vielen Spekulationen und Dementis rund um das Event, rankten sich bis zuletzt immer noch Gerüchte um das Programm.



