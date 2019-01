Rach is back: HealthTV startet Sendung mit Ex-Restauranttester

Wenig Zeit, wenig Geld und trotzdem gesund ernähren? Das geht. Wie genau, zeigt Christian Rach ab heute bei HealthTV mit einer täglichen Serie.



Deutschlands einziger Gesundheitssender HealthTV startet heute mit einer neuen täglichen Serie und einem bekannten Gesicht dazu: In vorerst 50 Folgen "Gewusst wie! Rachs 5-Euro-Küche" stellt Spitzenkoch Christian Rach Gerichte vor, die auch Laien leicht nachkochen können. Die erste Folge wird an diesem Montagabend (14. Januar) um 18:05 Uhr ausgestrahlt.