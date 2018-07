"Racko": Neue Vierbeiner-Serie für die ARD

Die Stars der neuesten ARD-Kinderserie sind ein kleiner Junge und sein Hund. "Lassie" reloaded? - Mitnichten, sondern "Racko - Ein Hund für alle Fälle".



"Racko - Ein Hund für alle Fälle" wird aktuell unter der Federführung des Bayerischen Rundfunks für das Erste gedreht, wie die ARD-Programmdirektion am Dienstag in München mitteilte. Produktionsorte der 13-teiligen Serie sind die Umgebung von Miesbach (Bayern), München und Leipzig.