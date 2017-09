"Radikale" Dokus: ZDFinfo klärt über Extremistenszene auf

ZDFinfo nimmt sich dem Thema Extremismus an. In zwei neuen Dokumentationen wird über Gefahren aufgeklärt, die von beiden politischen Extremen und Gewaltbereiten jenseits davon ausgehen.



ZDFinfo macht eine Bestandsaufnahme des Extremismus in Deutschland. Dabei wird die rechte wie linke Szene unter die Lupe genommen. Außerdem geht es um Hetze im Internet und die zunehmende Gewaltbereitschaft.