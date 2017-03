Radio B2: Schlager über UKW für Ostbrandenburg

Ostbrandenburg darf sich nun über eine wahre Flut an Schlagern freuen. Der Schlagersender Radio B2 kann in Fürstenwalde nun über UKW empfangen werden.



Radio B2 hält nun über UKW in Fürstenwalde Einzug. Der Schlagersender verbreitet damit sein Programm künftig auch in Ostbrandenburg. Empfangen werden kann das Angebot von Radio B2 über die UKW-Frequenz 101,1 MHz. Neben einem breiten Angebot an Schlagern und Informationen zu den Schlagerstars bietet Radio B2 Informationen, Nachrichten und Reportagen, die das Programm abrunden.