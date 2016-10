Radio Bremen: Neuer Verwaltungsrats-Vorsitzender gewählt

Die Aufsicht bei Radio Bremen hat neben dem Rundfunkrat der Verwaltungsrat inne. Dieser wählte auf seiner Sitzung seinen neuen Vorsitzenden, der ein alter Bekannter ist.



Bereits seit 1996 ist Prof. Dr. Thomas von der Vring Vorsitzender des Verwaltungsrates von Radio Bremen. Mit der heutigen Sitzung am 21. Oktober wurde er erneut in seinem Amt bestätigt und tritt damit für weitere vier Jahre seine nunmehr sechste Amtszeit an. Als stellvertretende Vorsitzende wurde erneut Gaby Schuylenburg das Vertrauen ausgesprochen. Sie ist zudem die Personalratsvorsitzende.