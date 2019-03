Radio Bremen hat seine erste Intendantin

Der Rundfunkrat von Radio Bremen hat am Mittwoch Dr. Yvette Gerner zur Intendantin der öffentlich-rechtlichen Anstalt gewählt.



Sie ist die erste Frau an der Spitze des Senders und folgt auf acht Intendanten, die Radio Bremen seit 1945 geleitet haben. Sie wird am 1. August 2019 die Nachfolge von Jan Metzger antreten, der sich nicht zur Wiederwahl gestellt hatte.



Auf der außerordentlichen Sitzung des Rundfunkrats sprachen sich die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder mit großer Mehrheit für die 51-Jährige aus. Dem Rundfunkrat gehören gegenwärtig 31 Mitglieder an, erforderlich war die Mehrzahl ihrer Stimmen.