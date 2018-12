Radio Bremen kündigt HD-Starttermin für Astra an

Noch sind nicht alle öffentlich-rechtlichen Fernsehkanäle in HD zu empfangen. Aber bald wird neben ARD Alpha auch Radio Bremen demnächst als letzter Kanal zu den SAT-HD-Programmen hinzustoßen.



Die Riege der ARD-Programme, die via Astra 19,2° Ost in HD zu empfangen sind, wird Anfang 2019 komplettiert sein. Nachdem der Start von ARD Alpha ab Januar kommenden Jahres bereits seit längerem feststand, äußert sich nun auch Radio Bremen konkret zu seinen Plänen für einen Starttermin der HD-Ausstrahlung via Satellit.