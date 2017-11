Radio Bremen muss Niederlage vor Gericht einstecken

Vier Tageszeitungen hatten gegen das Telemedienangebot auf radiobremen.de geklagt. Es sei zu presseähnlich und damit nicht vereinbar mit dem Rundfunkstaatsvertrag, lautete der Vorwurf.



"Weser-Kurier", "Nordsee-Zeitung", "Osterholzer Kreisblatt" und "Delmenhorster Kreisblatt" hatten für die Musterklage vor dem Landgericht das Angebot vom 16. Januar 2017 ausgewählt und Unterlassungsklage eingereicht.



Dieser Forderung kommt Radio Bremen nun nach und gibt somit im Streit mit den Verlegern lieber klein bei, anstatt ein vielleicht strengeres Urteil abzuwarten.