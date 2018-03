Radio Bremen wird "Rabiat" im Ersten

Radio Bremen bringt ein neues, junges ein Reportageformat ins Erste. Jeweils montags ab 22.45 Uhr haben jungen Reporterinnen und Reporter ab Ende April die Möglichkeit, ihre Geschichten einem großen Fernsehpublikum zu erzählen.



Das neue Format soll Themen der Generation Y aufgreifen. In den sechs 45-minütigen Folgen der Staffel beschäftigen sich die Macher mit kontroversen Themen unserer Zeit. Ob bei einem Koks-Deal, als Zielscheibe von systematischem Mobbing im Netz oder bei einer Partynacht im SM-Club, die Journalisten sind immer nah am Geschehen.

Gestaltet wird die Reihe von einer Gruppe junger Journalistinnen und Journalisten, vornehmlich von Radio Bremen, die als Y-Kollektiv mit sehr persönlichen Reportagen im Netz von sich reden gemacht haben.



Das Y-Kollektiv ist eine Gruppe junger Journalistinnen und Journalisten, die seit Sommer 2016 wöchentlich Reportagen für Funk produziert. Diese werden im Netz, auf YouTube und Facebook veröffentlicht.



Mit "Rabiat" kommen die Reportagen des Y-Kollektivs ins Fernsehen. Darüber hinaus werden die Autorinnen und Autoren auch auf den Social-Media-Kanälen sehr persönliche Debatten führen und transparent über ihre Arbeit und Recherche berichten.



Den Fragen der Zuschauer werden sie sich bei Facebook oder in den Youtube-Kommentaren stellen. Verlinkungen zu den Social-Media-Ausspielwegen des Ersten und von Radio Bremen werden hergestellt.



Damit ist "Rabiat" lineares Fernsehen und multimediales Projekt zugleich.



Die erste Folge "Rabiat: Drogenrepublik Deutschland" sendet das Erste am Montag, 30. April um 22.45 Uhr.



An vielen Orten von der Hauptstadt bis in die Provinz wird eine immer größere Vielzahl chemischer Derivate unbesorgt eingeworfen. Es geht um Party oder um die Leistungssteigerung vor der nächsten Prüfung.



Dealer haben keine Angst. Die Pillen kommen mit dem Drogentaxi frei Haus oder auf Bestellung in den Club. In der Rabiat-Reportage sucht Anne Thiele nach Erklärungen für den kollektiven Rausch. Anne Thiele, geboren 1984 in Jena, arbeitet als freie Journalistin, Redakteurin und Reporterin.



Rabiat läuft immer montags im Ersten ab 22.45 Uhr.