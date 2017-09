Radio-Digitalempfang nimmt weiter zu - UKW schrumpft

DAB Plus verzeichnet auch in den letzten Monaten ein deutliches Wachstum. Immer mehr Haushalte empfangen ihre Radioprogramme digital und das nicht nur mit einem Gerät.



DAB Plus kann schon seit einigen Jahren mit positiven Zahlen überzeugen. Der neuste Digitalisierungsbericht der Medienanstalten untermauert das auch in diesem Jahr. Mittlerweile verfügen in Deutschland knapp sechs Millionen Haushalte über mindestens ein DAB Plus Empfangsgerät. Dies entspricht 15,1 Prozent der Gesamtbevölkerung und bedeutet eine Steigerung von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Da in den Haushalten meist mehr als eine Person lebt, haben nach aktuellen Statistiken 11 Millionen Menschen innerhalb der Bundesrepublik Zugang zu DAB Plus. Gleichzeitig konnte das digitale terrestrische Radiosystem beim Wachstum erneut Kabel und Satellit hinter sich lassen. Erstaunlich: Erstmals in der Geschichte muss UKW ein negatives Wachstum verzeichnen und nimmt somit an Bedeutung bei den Radiohörern ab.