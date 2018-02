Radio Energy nun auch bei "StreamOn"

Neben dem "StreamOn"-Partnerschaft wird auch das WebChannel-Angebot von Energy erweitert.



Seit heute gibt es im Webchannel-Angebot des Senders Energy drei weitere Genres. So können sich Freunde des Hip Hops auf "Energy German Hip Hop" freuen. Wer lieber deutschen Pop hört, der kann ab heute "Energy German Pop" einschalten. Außerdem gibt es noch "Energy Germany Top40". Zu hören gibt es die neuen Sender über die Energy-App oder im Internet über www.energy.de