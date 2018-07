Radio Freies Europa sendet wieder für Bulgaren und Rumänen

Der US-Auslandssender Radio Freies Europa (RFE/RL) startet im Dezember neue Nachrichtenangebote in bulgarischer und rumänischer Sprache.



Mit dem Sender wolle man einen Beitrag zur Stärkung der Medienlandschaft in den beiden südosteuropäischen Ländern leisten, teilte Radio Freies Europa gestern mit. Hauptsitz des Senders ist in Prag.