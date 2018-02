Radio Fritz wird 25

Der junge Sender des RBB wird ein Vierteljahrhundert alt. Am 1. März vor 25 Jahren ging Radio Fritz erstmalig auf Sendung.



Radio Fritz war eigentlich ein Experiment - doch ist schon längst nicht mehr aus der Radiolandschaft wegzudenken. Vorgänger des jetzigen Jugendsenders des RBB waren das Brandenburger Jugendradio Rockradio B und das SFB-Jugendradio Radio 4U. Fitz gilt seit seinem Start 1993 als einer der ersten gelungenen Versuche einer medialen Zusammenarbeit zwischen Ost und West.