Radio-Hörerzahlen in Norwegen seit UKW-Ende weiter im Sinkflug

Seit Abschaltung des UKW-Netzes hören in Norwegen immer weniger Menschen Radio. Die dortige Digitalradio-Initiative interpretiert die Zahlen anders.



Im Juli schaltete nicht einmal mehr jeder zweite Norweger einen der jetzt rund digitalen 30 Sender ein. Die Hörerzahlen sanken nach offiziellen Angaben stark von rund 68 Prozent im Januar 2017 auf 48,2 Prozent Mitte Juli 2018.



Die Initiative Digitalradio Norwegen hält dagegen, dass beispielsweise der landesweite Privatsender P4 im geringeren Zeitraum zwischen Frühjahr 2017 und 2018 "nur" 138.000 Hörer nach der UKW-Abschaltung verloren hätte. Dies entspricht rund 12 Prozent Rückgang. Die Zahlen erholen sich den Angaben nach bereits und man gehe in den nächsten Quartalen von einer weiteren Annäherung an die Zeiten vor dem UKW-Ende aus.