Radio Media-Analyse: Privatsender machen Boden gut

Trotz leichter Verluste bleiben die öffentlich-rechtlichen Sender auf dem deutschen Radiomarkt vorne.



Die ARD-Wellen erreichen im Schnitt an einem Werktag 37,018 Millionen Menschen. Das sind 412 000 Hörer weniger (-1,1 Prozent) als im Juli vergangenen Jahres. Dies geht aus einer am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten repräsentativen Befragung hervor. Die privaten Sender schalten 30,101 Millionen Hörer ein - ein Zugewinn von 0,7 Prozent.