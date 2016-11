Radio SAW strahlt Regionalprogramme via DAB Plus aus

Flexibilität bei der Ausstrahlung des Programms - das verspricht das bundesweit einmalige Digitalradio-Projekt "Dynamische Rekonfiguration" in Sachsen-Anhalt. Erster Nutzer ist Radio SAW, das bereits erste Regionalprogramme via DAB Plus ausstrahlt.



Radio SAW strahlt ab sofort regionale Programmbeiträge oder regionale Werbung in DAB Plus aus. Möglich macht dies ein Pilotprojekt der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und Media Broadcast. Die sogenannte "Dynamischen Rekonfiguration" kann die Datenrate für die einzelnen Sendestrecken jederzeit neu aufteilen, ohne die Gesamt-Datenrate zu verändern.